Ein Händler vermutete, dass Investoren sich mit den Aktienkäufen bereits für den sogenannten grossen Verfall an den Derivatebörsen positioniert haben könnten. Dort laufen am Freitag Terminkontrakte und Optionen auf die grossen Börsenindizes aus. Anleger versuchen, die Indizes in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das sorgt oftmals für erratische Bewegungen. Beim EuroStoxx 50 könnte dann die runde Marke von 5000 Zählern im Fokus stehen, so der Händler.