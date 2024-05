Die Geschäfte des Supermarktbetreibers Ahold hatten sich in einem schwierigen Konsumfeld zum Jahresstart stabil entwickelt. Analyst William Woods von Bernstein Research sprach von starken Resultaten in einem schwierigen Umfeld. Der weltgrösste Bierbrauer AB Inbev war trotz weiterhin schwacher Geschäfte in den USA besser als befürchtet in das Jahr 2024 gestartet. Analyst Edward Mundy von Jefferies sprach von einer starken Gewinnentwicklung beim Hersteller von Bieren wie Beck's, Budweiser und Stella Artois.