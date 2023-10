Führend in der Sektortabelle waren die zinsempfindlichen Immobilienwerte, die am Tag vor dem Fed-Entscheid um 2,7 Prozent anzogen. «Für die morgen anstehende Entscheidung rechnen die Akteure an den Geldmärkten mit einem unveränderten Zinsniveau», so die Volkswirte von Helaba. Die Fed müsse aber wachsam bleiben.