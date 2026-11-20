Im Sog der besonders schwachen US-Technologiebörse Nasdaq gehörten Tech-Titel in Europa zu den grössten Verlierern. Nachdem der erfolgreiche Börsengang von Anthropic am Donnerstag immerhin noch den Aktien des KI-Konzerns geholfen hatte, ging es für diese vor dem Wochenende ebenfalls steil bergab. «Bei Technologiewerten kennt die Börse derzeit nur eine Richtung, und die zeigt nach unten», kommentierte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker Etoro. Die Anleger reagieren zunehmend panisch.