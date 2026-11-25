Ausnahme war dagegen die Aktie von AMS-Osram . Eine strategische Partnerschaft mit Samsung Display und der damit verbundene Einstieg der Samsung-Tochter in den Sensoren- und Lichtkonzern liessen das Papier zeitweise prozentual zweistellig nach oben schnellen. Mit plus 6,8 Prozent ging es aus dem Tag. Die Experten der Bank Vontobel sehen in der Partnerschaft nicht nur eine zusätzliche mittel- bis langfristige Umsatzperspektive im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für AMS-Osram, sondern auch eine Entlastung für die angespannte Bilanz.