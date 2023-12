Europas wichtigste Börsen haben nach dem starken Vormonat am ersten Handelstag im Dezember weitere Kursgewinne erzielt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Freitag 0,82 Prozent höher mit 4418,51 Punkten und erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang August. Auf Wochensicht schaffte er damit ein Plus von einem Prozent. Für den französischen Cac 40 ging es am Freitag um 0,48 Prozent auf 7346,15 Zähler bergauf. Der britische FTSE 100 gewann 1,01 Prozent auf 7529,35 Punkte - er profitierte von der Stärke der schwer gewichteten Bergbauwerte.

01.12.2023 18:33