An den Märkten wuchs die Vorsicht. «Mit den Kursen sind auch die Erwartungen in den vergangenen Wochen weiter gestiegen», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets fest. «Spätestens im September, allerspätestens im November sollte die US-Notenbank Fed die Zinswende in den USA einleiten.» Alles, was diesen Hoffnungen in den kommenden Wochen in die Quere komme, könnte für Ernüchterung sorgen. Den Protokollen der letzten Fed-Sitzung, die am Mittwoch veröffentlicht werden, komme daher entsprechend grosse Bedeutung zu.