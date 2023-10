Auch am Donnerstag sind die wichtigsten europäischen Börsen nicht weiter gekommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss prozentual unverändert bei 4099,81 Punkten. Der französische Cac 40 trat mit plus 0,02 Prozent auf 6998,25 Punkte ebenfalls auf der Stelle. Etwas besser sah es für den britischen FTSE 100 mit plus 0,53 Prozent auf 7451,54 Punkte aus, nachdem er am Vortag allerdings auch etwas stärker nachgegeben hatte.

06.10.2023 00:17