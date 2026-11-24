«Huangs Rückkehr auf den Nvidia-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können», schrieb Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Und Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank schrieb: Hatte der Ausverkauf an den Börsen in der vergangenen Woche die Zinserwartungen in den USA noch gedämpft, gelte eine Zinsanhebung seitens der US-Notenbank Fed nun als so gut wie sicher. «Für Technologieaktien ist das ein zweischneidiges Schwert: Was die Kurse gestern gerettet hat, macht das Geld morgen teurer», erklärte er.