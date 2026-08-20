Der schweizerische Leitindex SMI grenzte seine Verluste zum Handelsschluss auf 0,13 Prozent auf 14.368,16 Punkte ein. Grund für den Auftrieb gegen Handelsende war die Meldung über ein Freihandelsabkommen der Schweiz mit China. Das half verschiedenen Exportwerten. Am augenfälligsten reagierten Swatch , die im späten Handel deutlich hochzogen und den Tag 1,3 Prozent höher beendeten. Der Konzern produziert den überwiegenden Teil seiner Uhren und Komponenten in der Schweiz.