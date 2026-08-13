Positive Akzente am europäischen Aktienmarkt setzte Adyen . Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte nach kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr und wegen Zukäufen die Umsatzprognose leicht erhöht. Die Zahlen und die verbesserten Wachstumsaussichten wurden mit Begeisterung aufgenommen. Die Titel gewannen an der Spitze im EuroStoxx 50 16,4 Prozent.