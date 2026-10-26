Im Telekom-Sektor war das Bild durchwachsen, die Titel von Telefonica waren dort mit einem Kursrutsch um fast sieben Prozent der grösste negative Ausreisser. Die US-Bank JPMorgan hatte die Aktien des spanischen Telekom-Riesen unter Verweis auf Kreditrisiken auf «Underweight» abgestuft. Als Belastung hinzu kam, dass Telefonica in Brasilien aktiv ist. Dort sorgte der überraschende Sieg des Linkspolitikers Lula in einer Stichwahl für Börsen-Turbulenzen./tih/jha/