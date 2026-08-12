Unternehmensseitig glänzte Vestas mit dem Bericht für das zweite Quartal und einer Anhebung der Ergebnisziele, woraufhin die Aktien des Windkraftkonzerns fast ein Fünftel höher aus dem Handel gingen. Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC hält die Prognoseerhöhung verglichen mit dem Ausmass der positiven Überraschung sogar noch für zurückhaltend. Er lobte zudem ein «solides Aktienrückkaufprogramm».