Mit weitem Abstand vorne im Leitbarometer der Eurozone waren die Papiere von EssilorLuxottica mit einem Kursgewinn von 15,5 Prozent. Der französische Konzern hatte im dritten Quartal überraschend stark zugelegt und von guten Geschäften mit traditionellen Brillen profitiert. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche, so die Analysten von Citigroup. Der Kurszuwachs war für Anleger von EssilorLuxottica am Mittwoch ein Hoffnungsschimmer, haben doch die Aktien seit November des vergangenen Jahres eine steile Talfahrt hinter sich.