Ebenfalls unter die Räder gerieten die zuletzt gut gelaufenen Telekommunikationsaktien . Anleger nahmen eine Abstufung von Orange zum Anlass für Gewinnmitnahmen. Die US-Bank Morgan Stanley hatte die Aktien der Franzosen auf «Underweight» gesenkt. Wegen politischer Unsicherheiten machen die Analysten das Risiko eines verlangsamten Gewinnwachstums aus. Ausserdem werden zunehmender Wettbewerb in Spanien und eine anziehende Verschuldung befürchtet. Orange verloren 5,8 Prozent, das Sektor-Schwergewicht Deutsche Telekom büsste 4,2 Prozent ein.