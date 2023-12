Trotzdem «ist die Börsenwelt jetzt mehr als in Ordnung», und vieles deute darauf hin, dass den Notenbanken eine «weiche Landung der Wirtschaft» gelinge, sagte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Er verwies zudem auf den grossen Verfallstag an den Terminbörsen an diesem Tag. Dort liefen Optionen und Futures auf Aktien und Aktienindizes aus. Die Anleger hätten sich wohl auch vor diesem Hintergrund nicht mehr recht engagieren wollen, sodass sich die Frage stelle, «ob die Bücher für dieses Jahr nach den fulminanten Gewinnen bereits geschlossen wurden».