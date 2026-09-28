Unter den weiteren Verlierern war auch der Techwerte-Index , für den es um 0,2 Prozent nach unten ging. Etwas auf die Stimmung drückte letztlich, dass der ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt hatte. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte./la/he