Unter den Einzelwerten rückte der Schweizer Tech-Konzern ABB in den Blick. Das Kursplus der Aktie an der SMI-Spitze von 4,6 Prozent war zwar ebenfalls vor allem den Nachrichten rund um Nvidia zu verdanken, dennoch gab auch Neuigkeiten vom Unternehmen selbst. Denn ABB übernimmt den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg für einen Unternehmenswert von 2,65 Milliarden Dollar. Der Konzern erweitert damit sein Angebot für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie industrielle Kühlsysteme. RBC-Analyst Sebastian Kuenne sprach zwar von einer hoch erscheinenden Bewertung, dies relativiere sich aber mit Blick auf die angestrebten Synergien deutlich, schrieb er.