Damit verpuffte zunächst dies- wie jenseits des Atlantiks die Vorfreude auf den unmittelbar bevorstehenden Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic , noch bevor dessen erster Kurs in New York überhaupt ermittelt wurde. Zuletzt zeichnete sich eine Preisfindung weit über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar ab. Möglicherweise zogen Anleger auch Mittel aus anderen Aktien ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein.