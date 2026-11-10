Schwächster Sektor waren die Ölwerte . Hoffnungen auf ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran drückten die Ölpreise am Dienstag weiter nach unten. Diesmal kamen die Impulse aus dem Weissen Haus: Präsident Donald Trump hat die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für «effektiv vorüber» erklärt. Die Zuversicht mit Blick auf ein Ende der militärischen Auseinandersetzungen ist seit den US-Zwischenwahlen gewachsen./bek/he