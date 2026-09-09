Von den gestiegenen Ölpreisen profitierten Aktien aus dem Öl- und Gassektor, aus dem Eni und Totalenergies im EuroStoxx zu den wenigen Gewinnern zählten. Der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Strasse von Hormus ist zuletzt weiter eskaliert. Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Rohöltanker und versenkte einen davon.