Im November fiel die Teuerungsrate in Grossbritannien auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,9 Prozent zu. Die Bank of England hatte in Reaktion auf die einst viel höhere Teuerung die Zinsen angehoben. Für 2024 werden nun aber angesichts der fallenden Inflation - wie in den USA und der Eurozone - erste Zinssenkungen auch im Vereinigten Königreich erwartet.