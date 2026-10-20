Schwächster Sektor waren die Industriewerte . Auf ihnen lasteten die zwischen 2,2 und 5 Prozent hohen Verluste der Schwergewichte ABB , Schneider Electric und Siemens . Die Aktien des Schweizer Konzerns ABB waren nach Quartalszahlen unter Druck geraten. Zwar hatte das Unternehmen die Ziele leicht nach oben angepasst. Händler verwiesen jedoch auf die derzeit schwache Stimmung im Sektor. Der Gewinn je Aktie von ABB sei zudem hinter den Erwartungen geblieben, hiess es von Berenberg.