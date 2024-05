Stärkster Wert im EuroStoxx waren zum Wochenschluss die Papiere des Versorgers Enel mit plus 3,8 Prozent. Hier hatten sich zahlreiche Analysten positiv zu den am Vorabend veröffentlichten Geschäftszahlen geäussert. Der Stromanbieter hatte zudem mitgeteilt, Geschäfte in Peru für rund 1,2 Milliarden Euro verkauft zu haben. Die Enel-Kursgewinne trieben den europäischen Versorgersektor insgesamt an, der mit plus 1,4 Prozent in der Stoxx-600-Übersicht vorne lag.