Unter den Branchen gab es in Europa mehr Gewinner als Verlierer. Schwach entwickelte sich etwa der Technologiesektor , er hat aber auch seit Ende Oktober einen sehr starken Lauf hinter sich. Die Branche wurde vor allem von den Prosus-Aktien belastet, die am EuroStoxx-Ende um 13,4 Prozent abstürzten. Ein geplantes strengeres Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Online-Spiele in China drückte den Kurs der Technologie-Beteiligungsgesellschaft im Online-Konsum-Bereich. Die oberste für Online-Gaming verantwortliche Behörde veröffentlichte einen Entwurf von Regeln gegen Praktiken, die Spieler dazu ermutigen, mehr Geld im Internet auszugeben und mehr Zeit online zu verbringen./la/he