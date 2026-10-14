Aus Branchensicht waren Luxuswerte gefragt. Sie erholten sich damit von dem jüngsten Rücksetzer nach enttäuschenden Zahlen von LVMH , wobei ihnen die überraschend starken Wirtschaftsdaten zum wichtigen chinesischen Markt zugute kamen. Nicht nur Chinas Aussenhandel hatte im September die Erwartungen deutlich übertroffen, auch die Importe hatten die Schätzungen klar überboten. Damit stiegen die Anteilscheine von Hermes , EssilorLuxottica und LVMH um 0,9 bis 1,4 Prozent./la/he