Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Wie es hiess, hielten sich die Anleger zurück vor wichtigen Ereignissen, die in dieser Woche auf der Agenda stehen. Impulse von der Wall Street gab es nicht, weil die Handelswoche in den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt erst am Dienstag beginnt.