Für die Anteile von Holcim ging es nach Quartalszahlen um 5 Prozent hoch. Die Analysten von Goldman Sachs hoben die starke operative Entwicklung des Baustoffherstellers trotz eines schwierigen Marktumfelds hervor. Die Berichte anderer Unternehmen aus dem Sektor kamen dagegen teils nicht so gut an. Für Sika ging es um 2,3 Prozent abwärts. Die Aktien von Vinci schwankten zwischen Plus und Minus und entschieden sich am Ende für ein Plus von 0,5 Prozent.