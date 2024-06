Eine erfreuliche Inflationsentwicklung in den USA hat am Mittwoch auch die europäischen Börsen beflügelt. Die schwächere Teuerung habe allerorten für ein Kursfeuerwerk gesorgt, denn sie «öffnet die Tür zur Zinswende» in der weltgrössten Volkswirtschaft, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed an diesem Abend erwartet er sich zwar noch keine Änderung, im weiteren Jahresverlauf aber durchaus.