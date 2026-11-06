Einziger Gewinner im marktbreiten Stoxx Europe 600 waren vor dem Wochenende Reise- und Freizeitwerte . Hier stützten die Zahlen von International Airlines Group (IAG), deren Aktienasmlanzogen. Das dritte Quartal der Airline-Holding habe zwar die Erwartungen verfehlt, schrieben die Analysten der kanadischen Bank RBC. Der Ausblick gestalte sich hinsichtlich der Nachfrage aber positiv. Das Unternehmen sei auf einem guten Weg, die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen.