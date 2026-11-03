Bei Ferrari konnten sich die Anleger über einem Kursanstieg von 4,5 Prozent freuen. Damit führte der Luxussportwagenbauer die Gewinnerliste im EuroStoxx 50 an. Die Italiener hoben nach einem überraschend hohen operativen Quartalsgewinn (Ebitda) das Jahresziel für die Kennziffer erneut an - wenn auch nur moderat. Bei der Bank Intesa Sanpaolo reichte es nach dem Zwischenbericht immerhin für ein Kursplus von 0,6 Prozent.