Neben der Flut an Quartalszahlen warf auch die Geldpolitik ihre Schatten auf die Märkte. «Die Hauptfrage ist, ob die Fed einen weiteren Leitzinsschritt nach oben wagt», sagte Marktstratege Robert Greil von Merck Finck mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche. «Wenn der Schritt nicht nächste Woche kommt, dann wohl im Dezember.» Dafür spricht ihm zufolge die Inflation in den USA ebenso wie die robuste Konjunktur.