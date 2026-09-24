«Neue Drohungen aus dem Iran verstärken die Sorgen vor einer weiteren Eskalation des Krieges im Nahen Osten. Den Konflikt bei erneuten Angriffen der USA oder Israels über das Rote Meer hinaus bis in den Indischen Ozean ausweiten zu wollen, lassen die Ölpreise wieder steigen», bemerkte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Damit hätten Anlegerhoffnungen auf eine schnelle diplomatische Lösung einen weiteren Dämpfer erhalten. «Gleichzeitig sorgen die zuletzt robusten US-Konjunkturdaten für zusätzlichen Druck am Anleihemarkt, weil sie Spekulationen auf weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank am Leben halten», so Lipkow.