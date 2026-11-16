Dagegen setzten die ebenfalls als defensiv geltenden Werte aus dem Gesundheitssektor ihren Höhenflug fort, begünstigt durch positive Unternehmensnachrichten. Novo Nordisk gehörte mit einem Kursplus von 2,4 Prozent zu den besten Werten im Stoxx-50-Index . Der Pharmakonzern hatte positive Studiendaten zum Abnehmpräparat CagriSema vorgestellt. Rückenwind erhält die Aktie seit Anfang November auch vom operativen Geschäft, nachdem die Dänen ihre Jahresziele angehoben hatten.