Europas wichtigste Aktienindizes haben sich am Mittwoch dem Sog der schwächelnden US-Börsen nicht entziehen können. «Die Quartalszahlen von Nvidia haben den Verkaufsdruck an den Aktienmärkten bislang nicht stoppen können», kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. «Nun richtet sich die Hoffnung auf den Börsengang von Anthropic . Ein erfolgreicher Handelsauftakt könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben.»