In der Bankenbranche war der Nachrichtenfluss durchwachsen. Während die Deutsche Bank und Standard Chartered zuversichtlicher wurden für den Rest des Jahres und damit ihre Kurse deutlich stützten, fiel die Reaktion auf die Zahlen von BNP Paribas verhaltener aus. Die spanische Bank Santander enttäuschte dagegen, ihr Kurs sackte um 5,6 Prozent ab. In Zürich verloren die Papiere von UBS nach dem Quartalsbericht fast ein Prozent.