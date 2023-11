Enel setzten ihre Rally mit plus 1,3 Prozent fort. Der Kapitalmarkttag des italienischen Stromkonzerns an diesem Mittwoch könnte bahnbrechend und der deutlichste Kurstreiber in diesem Jahr sein, schrieb Barclays-Analyst Jose Ruiz in einer Studie. Er sieht Spielraum für eine Anhebung des Überschuss-Ziels, für eine Verbesserung der Dividendenpolitik und für eine Optimierung der Kapitalverteilung.