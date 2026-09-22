Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag nach den Vortagesgewinnen in den Abwartemodus geschaltet. Der Blick galt dabei einmal mehr dem Ölpreis. «Der Ölpreis bleibt das Fieberthermometer der Märkte» betonte Marktanalyst Timo Emden von CapTrader. Zuletzt hatten die Preise zwar nachgegeben, bewegen sich aber weiterhin auf hohem Niveau. «Zwischen Entspannungssignalen, Inflationssorgen und dem Schatten des Trump-Xi-Gipfels bleibt die Stimmung fragil», beschrieb Emden die Marktlage.