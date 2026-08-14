Die Aktien des Impfstoffherstellers Valneva sprangen auf den höchsten Stand seit Ende März und beendeten den Handel gut 22 Prozent höher. Basierend auf guten Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten aus einer Phase-III-Studie prüft die europäische Arzneimittelbehörde EMEA nun eine Zulassung des Zeckenimpfstoffs, den die Franzosen in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Pfizer entwickeln. Analyst Maury Raycroft von der Investmentbank Jefferies ist auch optimistisch, dass die US-Behörde FDA einen Zulassungsantrag akzeptieren wird./ajx/he