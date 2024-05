Die Aktien von Renault setzten nach einer Analysten-Kaufempfehlung ihre jüngste Erholung beschleunigt fort. Am Morgen stiegen die Papiere des Autokonzerns um 4,0 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als viereinhalb Jahren und notierten zuletzt 2,0 Prozent im Plus. Analyst George Galliers begründete seine Kaufempfehlung mit der Erwartung, dass der Autokonzern in den kommenden 12 bis 24 Monaten von der Einführung vieler Fahrzeugmodelle profitieren wird.