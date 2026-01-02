Rohstoffaktien waren erneut gefragt. Sie schlossen damit ebenfalls an die starke Entwicklung im Vorjahr an. Die Preise für Gold und Silber hatten nach der Rally 2025 zum Start des neuen Handelsjahres weiter zugelegt. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg am Freitagmorgen an der Börse in London um etwa 55 US-Dollar oder mehr als ein Prozent auf 4.374 Dollar. 2025 hatte sich Gold um knapp 65 Prozent verteuert und damit das höchste Jahresplus seit 1979 erzielt. Ölwerte profitierten von den gestiegenen Ölpreisen.