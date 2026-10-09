Schwächster Sektor waren die Telekomwerte. Die Aktien der Deutsche Telekom und von Vodafone büssten acht Prozent sowie knapp vier Prozent ein. Auch andere Werte des Sektors standen unter Druck. «Hintergrund sind die Bestrebungen des Technologiekonzerns SpaceX , seine Aktivitäten im Telekommunikations- und Kabelsektor weiter auszubauen», merkte Lipkow an. «Bereits am Donnerstag waren die Aktien grosser amerikanischer Kabel- und Telekommunikationsunternehmen infolge dieser Entwicklung deutlich unter Druck geraten.»