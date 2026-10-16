Neben Technologiewerten, die sich von den Vortagesverlusten erholten, waren Titel aus klassischen Branchen wie Auto, Einzelhandel und Industriegüter gefragt. Rüstungsaktien setzten ihre Erholung fort. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheissen. Unter anderem gewannen Thales 2,6 Prozent und Rheinmetall knapp fünf Prozent.