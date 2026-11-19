Weniger gefragt waren defensive Werte aus den Bereich Pharma und Nahrungsmittel. Dabei belasteten die Abgaben von Schweizer Schwergewichten. wie Novartis , die um 2,7 Prozent sanken. Zwar hatte der Pharmakonzern seine mittelfristigen Wachstumsziele überarbeitet und erwartet für Schlüsselprodukte teils mehr Umsatz. Analysten hatten dies aber erwartet und sich bei der Margenentwicklung mehr erhofft. Die Abgaben der Aktie von Nestle , die um 1,4 Prozent sanken, lasteten unterdessen auf dem Sektor der Nahrungsmittel./mf/jha/