Der Telekomausrüster Nokia senkte nach dem Verlust eines Schlüsselauftrags in den USA seine Mittelfristziele. Das Geschäft mit 5G-Netzen dürfte zudem in den kommenden zwei Jahren vor Schwierigkeiten stehen, teilten die Finnen am Dienstag mit. So erwartet Nokia eine vergleichbare operative Marge bis 2026 bei «mindestens 13 Prozent», das ist ein Prozentpunkt weniger als zuvor in Aussicht gestellt. Die Nokia-Titel erholten sich von den anfänglich deutlichen Verlusten und notieren mittlerweile als Spitzenreiter im EuroStoxx 50 1,1 Prozent im Plus.