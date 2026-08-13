Ebenfalls gefragt waren Aktien von Moller-Maersk . Die Reederei hatte sich nochmals höhere Ziele für das Gesamtjahr gesetzt. Nachdem die Prognose bereits im Mai und Juni angehoben worden war, legten die Dänen die Latte nun noch höher. Ausserdem habe Moller-Maersk im zweiten Quartal sowohl bei Umsatz als auch beim operativem Gewinn (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, stellten die Analysten von Bernstein fest. Mit einem Anstieg von 5,9 Prozent erreichte der Wert ein neues Jahreshoch. Auch Kühne + Nagel waren mit einem Plus von 2,6 Prozent gefragt.