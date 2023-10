Die Schwäche kam einmal mehr von der Entwicklung am Anleihemarkt. Der Renditeanstieg hatte sich in den USA fortgesetzt und eine wichtige Marke erreicht. «Für die 30-jährigen Bonds ging es das erste Mal seit 2007 über die Schallmauer von fünf Prozent», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. Damit werden Anleihen immer mehr zu einer Alternative zu Aktien, zumal «die Angst vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten mit weitreichenden Folgen für die Energieversorgung» Anleger in sichere Häfen treibe. Das zeige sich auch an der Stärke des Goldpreises, fügte Molnar hinzu.