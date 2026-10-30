Schwächster Sektor waren die Technologiewerte. Sie litten damit unter den deutlichen Abgaben der Halbleiteraktien. Der Chipkonzern Intel hatte mit seiner Prognose für das laufende Quartal enttäuscht. Die Aktie lag vorbörslich 26 Prozent im Minus. Davon blieb auch das Sektor-Schwergewicht ASML nicht unberührt. Hier ging es um über fünf Prozent nach unten. Dagegen entzogen sich SAP einmal mehr der Schwäche des Technologiesektors und setzten ihre Aufwärtsbewegung fort.