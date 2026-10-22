Die Reaktion der Einzelwerte auf neue Zahlen war nicht ganz so stark wie am Vortag. Ausnahme waren die Aktien von Hermes , die um 7,5 Prozent fielen. Nach Ansicht der Analysten von Bernstein unterstrichen die Quartalszahlen das schwierige Marktumfeld. Die Experten von RBC sprachen von einem durchwachsenen Zahlenwerk, wobei der Umsatz unter den Erwartungen geblieben sei. Das belastete auch andere Werte des Sektors wie Kering und LVMH .