«An den Märkten rückt ein Risiko stärker in den Vordergrund, das lange unterschätzt wurde und teils noch immer wird: die politische und fiskalische Verlässlichkeit Europas», warnte Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. «Insbesondere Frankreich dürfte 2027 zur Bewährungsprobe für die Märkte werden.» Um den Schuldenstand zu stabilisieren, wäre eine Konsolidierung des Primärhaushalts um rund acht Prozentpunkte notwendig, ergänzte Eckhard Schulte von der Vermögensverwaltung MainSky Asset Management. Politisch sei das aber «vollkommen illusorisch».